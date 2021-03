Hija de ‘Cepillín’ tuvo tiempo de despedirse de su padre

Ella y su familia pudieron ver a su padre minutos antes de que sufriera el paro cardíaco que le causó la muerte.

Aydé González, hija de ‘Cepillín’, narró los últimos momentos de vida de su padre, de quien ella y su familia tuvieron el privilegio de despedirse.

“Le dije: ‘descansa en paz papi, todos vamos a estar bien, ya no te mortifiques’, luego ya pasó mi mamá con mi hermano y a los 10 minutos entra en paro nuevamente, y desgraciadamente ahí ya no pudo resistir, porque su corazón que ya estaba funcionando al 50%, entonces lamentablemente Dios se lo llevó, yo se lo dejé a la voluntad de Dios, porque la verdad, yo como hija no quería que sufriera en vida”, dijo Aydé al programa ‘Hoy’.

El comediante ingresó al hospital por una lesión en la columna, pero ahí se le detectó un cáncer, algo que afectó mucho el estado de ánimo de Cepillín. Después ya dado de alta, presentó un problema cardio respiratorio, por lo que tuvo que volver al hospital, donde sufrió dos paros cardiacos, del primero respondió bien, pero el segundo ya su cuerpo no reaccionó.