Hija de cinco años y medio de Kristen Bell todavía usa pañal

En su programa ‘Momsplaining With Kristen Bell’, la actriz reveló que su hijo de más de cinco años no sabe usar el baño.

Cada mamá tiene una historia que contar en lo que se refiere a la educación de sus hijos. Este es el caso de Kristen Bell, que ha revelado la gran diferencia que ha tenido con sus dos hijos en lo que respecta el uso del baño.

Mientras su primera hija, Delta, lo aprendió muy rápido, su otra niña se ha tomado su tiempo.

“Mi hija mayor a los 21 meses, simplemente le sugerimos que usara el baño en la otra habitación y ella nunca volvió a usar otro pañal”, reveló Kristen en el episodio más reciente de ‘Momsplaining With Kristen Bell’.

“Estábamos acostados en la cama riendo por esto, mi esposo y yo, dijimos:’¿Por qué todos hacen un gran problema con este entrenamiento para ir al baño? Es tan fácil. Solo dile al niño que use el baño'”.

Pero antes de que se volviera demasiado confiada, la estrella de The Good Place les dijo a sus invitados Maya Rudolph y Casey Wilson que su otra hija Lincoln es una historia diferente.

“Actualmente, mi hija menor tiene 5 años y medio, todavía está en pañales”, compartió.

“Porque cada niño es muy diferente”.

Es solo uno de los muchos momentos que la estrella de Hollywood ha compartido detalles familiares con sus fanáticos y seguidores.

Durante la pandemia de Coronavirus, Kristen admitió que hacer el trabajo escolar en casa con sus hijos no ha sido la tarea más fácil.

“Hacer el trabajo escolar con ellos, es absolutamente miserable”, explicó en un episodio anterior de Momsplaining. “Cuando comenzamos esta cuarentena, la primera hoja de cálculo matemático que le dieron a mi hija, en todas las líneas de respuesta que escribió,‘ No. No. No. No. No. “