Dakota Johnson así lidia contra la depresión en cuarentena

La actriz ha dicho que lucha contra la depresión en medio del aislamiento por la pandemia de la Covid-19.

Dakota Johnson ha hablado sobre cómo ha estado lidiando con su depresión mientras permanece aislada durante la pandemia de coronavirus.

“Estás en casa, no estás con tus amigos, no estás con tu familia, no puedes hacer las cosas que te hacen sentir que vale la pena”, dijo Johnson, de 30 años, recientemente a Extra. “Estás como en este traje de depresión”.

“En este momento, también hay un inmenso dolor y tristeza rebotando en todo el mundo constantemente, por lo que es difícil sentirse totalmente positivo todo el día, todos los días cuando el mundo está triste, es peligroso y da miedo y estás solo”, agregó LA protagonista de 50 Shades of Gray, informa pagesix.com.

La actriz, pareja de Chris Martin, dijo que maneja su depresión manteniéndose activa.

“Meditar o salir a caminar, ser amable con tu cuerpo … Esas pequeñas cosas hacen la diferencia en última instancia”.

Johnson también agregó que le gusta mantenerse entretenida y ocupada.

“He estado leyendo mucho y viendo muchas películas y trabajando en cosas de producción, tratando de ser productiva”, dijo.

Johnson ha luchado contra la depresión desde sus primeros años de adolescencia, y reveló en una entrevista para el número de verano 2020 de Marie Claire que considera que su depresión es “hermosa”.