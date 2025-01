Hija de Dulce habla del diagnóstico y últimos días de su madre

Romina Mircoli revela que le diagnosticaron cáncer metastásico a la intérprete mexicana…

La hija de la cantante Dulce, Romina Mircoli, concedió una entrevista al programa «Hoy» el pasado 6 de enero, donde habló por primera vez en público sobre el fallecimiento de su madre y los señalamientos que ha recibido por la forma en que se llevó a cabo el funeral.

Mircoli aseguró haber estado al lado de su madre durante sus últimos momentos en el hospital: «Yo estuve ahí, día y noche, hasta que falleció». Asimismo, desmintió los rumores sobre una supuesta mala relación con Dulce, aclarando que si bien tuvieron diferencias, también compartieron momentos muy especiales.

La hija de la cantante también confirmó que el cáncer de su madre fue diagnosticado en etapas avanzadas. A pesar de que los primeros exámenes habían resultado negativos, una posterior cirugía reveló un tumor metastásico de gran tamaño.

“Cuando llegó el momento de la operación del empiema pleural, descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por fuera de la pleura del pulmón», explicó.

“[…] Estábamos bien contentos que no había cáncer y a la mera hora pues se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”, continuó.

Romina Mircoli detalló los cuidados que brindó a su madre durante su enfermedad, destacando que en los últimos días de vida Dulce dependía completamente de ella.

“Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma, yo la movía, le daba de comer, la vestía, la cambiaba”, reveló.

¿Por qué no hubo funeral?

A pesar de no haber podido tener una despedida convencional, Mircoli aseguró que estuvo presente en todo momento y cumplió con el último deseo de su madre: ser llevada a la Basílica de Guadalupe.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así’. Y yo: ‘No, mami, no te preocupes, nadie te va a ver’” recordó.

“Y me volvió a insistir: ‘Romi, que nadie me vea así. Tú elije la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor’”, acrecentó.