Hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ acabó en terapia intensiva tras cirugía

Liliana Morillo se sometió a la implantación de manga gástrica y no todo salió de la mejor manera.

Liliana Rodríguez se sometió a la cirugía de manga gástrica el pasado 28 de abril, pero las cosas se complicaron y terminó en terapia intensiva.

Tras esta experiencia que puso en riesgo su vida, la hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ aseguró que dejó de lado algunos malos hábitos que tenía.

“Me pidieron que dejara de beber: no lo hice; y me pidieron que dejara de fumar dos semanas antes de la operación, y tampoco lo hice”, admitió al agregar que al despertar en terapia intensiva no la pasó bien y estuvo seis horas allí.

“Subió mi presión arterial y sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar. También me retiraron una hernia hiatal”, señaló.

La mujer aseguró que nunca más volvería a fumar porque “es una forma estúpida, imbécil de arriesgar tu vida”.