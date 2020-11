Hija de Kim Kardashian encabeza nueva campaña de SKIMS para niños

North West, de 7 años, ha ingresado al negocio familiar de su madre con la nueva línea Cozy Kids.

Kim Kardashian ha reclutado a su hija en su negocio familiar con la presentación de su nueva línea SKIMS para niños, llamada Cozy Kids.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians lanzó la noticia en Instagram junto con adorables instantáneas de ella y su hija mayor divirtiéndose, todas envueltas en cómodos conjuntos y pantuflas.

La leyenda mostraba todos los detalles anticipados del lanzamiento y decía: “El lanzamiento que estabas esperando: ¡NUEVOS estilos @SKIMS Cozy y nuestros primeros sets para NIÑOS!”

“Lanzamiento el jueves 19 de noviembre en 5 colores, tallas XXS – 5X, y tallas para niños 2T – 14 a las 9 a.m. PT / 12 p.m. ET exclusivamente en SKIMS.COM. Obtenga una vista previa de la colección completa ahora y únase a la lista de espera para recibir acceso anticipado a la tienda”.