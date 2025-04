Hija de Rubby Pérez da detalles sobre la trágica muerte de su padre

‘Esa imagen no se borra de mi cabeza’ expresó Zulinka Pérez en una entrevista…

La familia de Rubby Pérez se encuentra «devastada» tras su trágica muerte durante el colapso del Jet Set Club en la madrugada del 8 de abril.

Zulinka Pérez, hija del merenguero y corista en la orquesta de ‘La Voz Más Alta del Merengue’, ofreció un relato detallado y conmovedor de los hechos. Explicó que el incidente ocurrió mientras interpretaban el tema ‘Color de Rosa’. Ella había cantado la primera parte y su padre justo comenzaba sus estrofas cuando la estructura cedió. «Cuando él entró, todo empezó a desplomarse», narró.

Describió la rapidez del suceso como «un abrir y cerrar de ojos», lamentando no haber tenido tiempo de ayudar a su padre. «Todo le cayó encima, ya no lo vi más», confesó a Lourdes Stephen. Zulinka recordó la costumbre de su padre de cantar con los ojos cerrados, lo que impidió que se percatara del peligro inminente hasta que «ya tenía todo encima».

«Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó», expresó con dolor. Añadió que otra viga atrapó a su esposo, quien también resultó herido cerca del merenguero. Recordó cómo su marido le insistió en que saliera del lugar para protegerse y no dejar a su hijo huérfano si el derrumbe continuaba.

En medio de la tragedia, compartió las últimas palabras que intercambió con su padre en el escenario. Mientras le secaba el sudor, la abrazó y, refiriéndose a una abdominoplastia que ella se había realizado recientemente, le dijo: «Mira qué cinturita tienes». A lo que ella le respondió: «Gracias a ti».

Zulinka también lamentó profundamente la muerte de Luis Solís, saxofonista de la banda, quien falleció instantáneamente al ser golpeado por una viga en la cabeza. Informó además que el bajista del grupo se encuentra hospitalizado.