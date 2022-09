Hijo de Britney Spears quiere que ella busque ayuda

Jayden James está muy preocupado por la cantante…

El hijo de 15 años de Britney Spears, Jayden James Federline, habló sobre su relación con su madre por primera vez en una nueva entrevista que ha sido autorizado a dar a la documentalista de ITV del Reino Unido, Daphne Barak. El adolescente reveló en la conversación que está muy preocupado por la cantante, quien aún lidia con serios problemas mentales.

Los conflictos públicos entre ellos comenzaron luego de que los chicos decidieran no asistir a la boda de Britney con Sam Asghari, sin embargo, la crisis en la relación es mucho más antigua.

Jayden dijo en su nueva entrevista que “no odia” a su madre y espera reparar su relación:

“Creo al 100% que esto se puede arreglar. Solo tomará mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, dijo.

En un mensaje enviado directamente a Britney, Jayden dijo: “Te quiero mucho, quiero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”.

Jayden James explicó por qué él y su hermano Sean Preston, de 16 años, no asistieron a la boda de su madre con Sam Asghari: “En ese momento, no era un buen momento para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia, y si solo fuéramos Preston y yo, no veo cómo esta situación hubiera terminado bien”, señaló.

Jayden también habló sobre su relación con su hermano: “Preston y yo somos muy cercanos. Él siempre está cuidando de mí y yo estoy cuidando de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente sanos”.

Sobre su relación con su abuelo Jamie Spears y su abuela Lynne Spears, padres de Britney, declaró:

“Mi abuelo realmente se preocupa por su familia, no se merece todo el odio que está recibiendo en los medios. Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre. Al principio, solo estaba tratando de ser como cualquier padre, dejándola perseguir el sueño de convertirse en una superestrella, pero creo que tal vez la tutela tomó demasiado tiempo”.

Mientras hablaba de su abuela, Jayden comentó que Lynne también se preocupa por ellos:

“Cada vez que la veo, se preocupa por mí. ¡No son malas personas! Ellos saben por lo que estamos pasando en este momento. Quieren que nuestro futuro sea lo que nosotros queramos que sea. Solo quieren cuidarnos. Memow [como él llama a la abuela Lynne Spears] y el tío Bryan son una gran parte de nuestras vidas. Nos enseñaron a lidiar con esas cosas”.

Jayden James también explicó que él es el más extrovertido de los chicos y que a su hermano Preston “no le gustan las cámaras”.

“Le pidió a mi madre que no publicara sus fotos [d3snudas], y ella lo hizo de todos modos. Así que no funcionó”, dijo Jayden, y agregó que Britney parecía favorecerlo más que a Sean Preston.

“Creo que mamá luchó para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y creo que no le mostró lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso. Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado para sanar, para sanar nuestro estado mental. Si me quejaba, ella iría tras él. Me siento culpable, así que estoy ahí para él… Mamá me trató mejor”, admite.

“Las redes sociales la ayudan… Así que si eso es lo que quiere hacer… no la voy a odiar por eso. Al mismo tiempo, debe darse cuenta qué le impide amar a su familia. Es casi como si tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha estado sucediendo durante años y años y es muy probable que nunca se detenga, pero espero que así sea”.