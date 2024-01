Hijo de Griselda Blanco se enoja con Sofía Vergara: ‘Me hubiese buscado’

Michael Corleone Sepúlveda Blanco está demandando a la actriz por la serie de Netflix…

Sofía Vergara se encuentra en plena promoción de la nueva serie de Netflix, «Griselda», que ella produce y protagoniza, sobre la fallecida narcotraficante colombiana Griselda Blanco, fallecida en septiembre de 2012. La miniserie de seis capítulos se estrena el 25 de enero en la plataforma y la actriz ya se enfrenta al rechazo de los herederos de la narcotraficante, quienes exigen el pago de una indemnización por los derechos sobre la vida de la mujer.

Griselda Blanco era madre de Uber, Dixon y Osvaldo Trujillo Blanco, y de Michael Corleone Sepúlveda Blanco, este último, el hijo menor de Griselda con el narco Darío Sepúlveda, y ahora, según un informe difundido por TMZ, la familia ya había dado autorización para uso de la imagen de la “reina de la cocaína” a otro productor, por eso están detrás de Vergara.

Dicen que Sepúlveda Blanco acusa a la producción de Netflix de haber utilizado inapropiadamente fotografías, historias y otros materiales sin darles remuneración ni permiso.

Michael Corleone dijo en una entrevista con el medio La W el pasado 12 de enero, en la que comentó que le hubiera gustado que lo tomaran en consideración: “Me pregunto, si ella realmente quería hacer el papel plena y bien, por qué no se acercó a su familia o por qué no me contactaron a mí, el hijo menor, el que estuvo con ella [Griselda] día y noche, el que sabía cómo hablaba, cómo caminaba… mi mamá y yo éramos muy unidos”, explicó.

Según el diario «La Nación», Sofía Vergara aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Griselda Blanco ingresó al mundo del crimen siendo niña y a los 21 años se mudó ilegalmente a Nueva York, siendo ya madre de tres hijos. En ese estado inició el negocio del tráfico de marihuana. Se ganó el sobrenombre de “viuda negra”, al haber sido señalada como la autora intelectual del asesinato de dos de sus compañeros; uno de ellos, el padre de Corleone.