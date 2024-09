Sofía Castro vuelve a México enferma y con el pie roto

La actriz había viajado a Las Vegas para festejar su despedida de soltera…

Aunque Sofía Castro y Pablo Bernot hayan realizado su boda civil el 7 de septiembre, la actriz continúa asistiendo a despedidas de soltera, pues la ceremonia religiosa no será hasta noviembre.

El 12 de septiembre se supo que la hija de ‘La Gaviota’ viajó a Las Vegas con amigas para celebrar su compromiso.

Al regresar a México, en el aeropuerto, reporteros pararon a la actriz para que hablara un poco con los medios y esta reveló «no encontrarse bien»:

«Me siento muy mal, traigo el pie roto, se me abrió de atrás de la planta del pie por los tacones», dijo con la voz afónica.

Con la insistencia de la prensa, Castro también pidió que no la entrevistaran:

«Siempre les doy (entrevista), hoy sí me siento mal, se los pido […] No puedo ni hablar, no sean así… me duele mucho la garganta», finalizó.