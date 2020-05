Hijo de Julio Iglesias ha llegado a “odiar” al cantante

Javier Sánchez ha sentido odio por el cantante, y su apelación de paternidad llegará hasta los tribunales internacionales.

Javier Sánchez, hijo no reconocido de Julio Iglesias dijo al periódico El País, que en ocasiones llegó a sentir odio por el cantante, y anunció que su apelación al último dictamen legal llegará hasta los tribunales internacionales.

Por decisión de la Audiencia Provincial, se ha declarado que Sánchez ya no es legalmente hijo de Iglesias, amparándose en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la cual una reclamación rechazada en dos ocasiones, no puede ser analizada a fondo por un tercero, donde se le dio la razón a Javier, declarándolo hijo legítimo del cantante.

“Por la vía legal supongo que habrá apelaciones y recursos varios llegando al Tribunal Supremo, al Constitucional, y en última instancia a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”, sentenció Javier.

El valenciano, hijo de una ex bailarina que tuvo un fugaz romance con Julio Iglesias, le confesó a su hijo que el cantante era su padre cuando él tenía 13 años, y fue cuando ella demandó la paternidad legalmente, de esto hace ya 30 años, y Julio siempre se ha mostrado en contra de reconocerlo, incluso nunca lo ha querido ver personalmente, sabiendo de su existencia desde que Javier tenía apenas un año de edad.

“Ha habido momentos en los que he llegado a odiarlo, ahora siento que podríamos ser buenos amigos. Con los años he llegado a perdonarlo porque no quiero tener rencor en mi vida, ni el desgaste que crea ese sentimiento” aseguró Javier Sánchez en la entrevista.