La estrella de “Friends” admite que su hijo Julian, 22 años, no admira sus películas ni sus shows de TV.

El hijo de Lisa Kudrow “no es fan” de su trabajo. La ex estrella de ‘Friends’, que tiene a Julian de 22 años con su esposo Michael Stern, no suele hablar sobre su trabajo con Julian y está feliz de mantenerlo así, ya que quiere que su relación sea puramente familiar.

Cuando se le preguntó qué opina Julian sobre el fenómeno de ‘Friends’, ella dijo: “No hablamos mucho sobre eso. Le han emocionado ciertas cosas que he hecho, pero no es un fan mío y no quiero que lo sea”. Quiero que sea mi hijo. Debería hacerme responsable de las cosas de los padres”.

Lisa piensa que ella y Michael “tuvieron suerte” en la paternidad porque Julian es “muy bueno”.

Ella le dijo a la revista OK!: “Es increíblemente genial. Tuvimos suerte. Intento aconsejarlo sobre las chicas y luego me doy cuenta de que probablemente no sé de qué estoy hablando”.

La actriz de ‘Space Force’ descubrió que una “cosa triste” de la maternidad, es que dejó de encontrar graciosos ciertos programas de televisión y películas.

Ella dijo: “La maternidad lo cambió todo. Recuerdo haber pensado: ‘Nada más será tan importante como esto. Lo entiendo'”.

“Lo triste es que muchas cosas dejaron de ser divertidas. Hay muchas películas y programas de televisión que ya no puedo ver”.

“No puedo ver a los chicos lastimarse o los espectáculos de médicos”.

“La maternidad cambió mi sensibilidad. Pero me encantó ‘The Crown’. Pasé por eso muy rápido”.