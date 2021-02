Hijo de Michael Jackson cumple 24 años y hace revelación

Prince Jackson es el hijo mayor del fallecido rey del pop y cumple este 13 de febrero 24 años…

El hijo mayor de Michael Jackson, Prince Jackson cumple 24 años hoy (13 de febrero), sin embargo, no suele involucrarse mucho en el mundo del espectáculo, a diferencia de su hermana Paris Jackson, de 22 años.

Pero la descendencia del Rey del Pop todavía ha tenido una vida ajetreada y satisfactoria, avanzó en su educación, inició una carrera como presentador y se involucró en grandes eventos benéficos recientemente.

A lo largo de su infancia, Prince, Paris y su hermano menor Blanket, de 18 años, que ahora se conoce como Bigi, a menudo usaban máscaras para ocultar sus identidades cuando estaban en público con su famoso padre.

Recientemente en una entrevista, Prince reveló que poca gente sabe, pero su nombre verdadero es Michael Joseph Jackson Jr., pero es conocido públicamente como Prince, que fue un apodo que le dio su familia cuando era un bebé.

Sin embargo, el año pasado, el joven de 24 años habló de lo orgulloso que estaba de compartir el nombre con su padre:

Hablando en This Morning con Eamonn Holmes y Ruth Langsford, dijo: “No mucha gente sabe que ese es mi nombre, y estoy muy orgulloso de compartir el mismo nombre que mi padre. Compartir un nombre tan poderoso, no quiero decir una presión o un peso, porque eso le da una connotación negativa, pero hay un legado que mi padre trabajó muy duro para construir y mantener. Siento que es mi posición en mi vida y con todo lo que me han dado, solo quiero expandir ese legado para mejorarlo y traerlo y mantenerlo”, señaló.