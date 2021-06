Hijo de Xavier Ortiz padece depresión a los 9 años

El pequeño aun no supera la trágica muerte de su padre, y eso tiene preocupada a su madre Clarisa de León.

El pequeño hijo de Xavier Ortiz, causó preocupación a su madre y a toda su familia, pues en una carta expresó su deseo de ‘irse con su papá’.

A casi un año del la lamentable muerte de Ortiz, su hijo al parecer todavía no supera la ausencia de su padre, y su mamá Carisa de León muy preocupada reveló a ‘Ventaneando’: “la cartita que encontramos que fue la alerta súper roja era que ‘me quiero ir con mi papá’, entonces eso nos tenía muy asustados. Yo sí temía realmente que llegara al punto donde llegara a dejar de verlo, porque la verdad es que él sí se quería ir con su papá”.

De León, quien se encontraba separada de Xavier Ortiz, cuando este se suicidó, reveló que el niño dibujó a su papá con la cara muy triste, y manifestó que era por eso que se quería ir con él, para que ya no estuviera triste.

Carisa buscó la ayuda de un psiquiatra, que le dijo que poco a poco el niño tiene que superar la ausencia de su padre, que es natural que lo extrañe, pero lo que ya no estaría dentro de lo normal, es que el pequeño llegue al grado de decir que ya no querer vivir.

La viuda de Xavier Ortiz mencionó que para toda la familia ha sido muy duro todo este tiempo, y que ahora está enfocada en apoyara a su hijo a que supere esta gran pérdida.