Hijos de Luis Miguel no quieren exponerse públicamente

Aracely Arámbula explica que ya son adolescentes y tienen sus vidas privadas…

Aracely Arámbula aclaró en días pasados que es falso que tiene un acuerdo con Luis Miguel para proteger la identidad de sus hijos Miguel, de 14 años y Daniel, de 13.

La actriz afirmó que son los niños quienes no quieren aparecer en público, porque ya son adolescentes y tienen su vida privada y sus amigos.

“Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen no, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, señaló.

Pero Arámbula afirma que quizá uno de ellos quiera, más adelante, ser parte de la farándula, sin embargo dejará que ellos decidan, y ella solo los apoyará cuando sea el momento.

“A lo mejor los ven actuando por ahí”, comentó.