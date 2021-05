Hilaria Baldwin habla sobre la reacción alérgica “aterradora” de su hijo

La esposa de Alec Baldwin usó su cuenta de Instagram para hablar de la terrible reacción alérgica que tuvo su hijo.

Hilaria Baldwin recurrió recientemente a las redes sociales y compartió la noticia sobre un reciente problema de salud que ha estado afectando a su familia.

La estrella tomó Instagram con un resumen de todo el incidente y escribió: “Tuvimos una experiencia aterradora en la que Edu tuvo una reacción alérgica. Todavía no sé qué, pero fue uno de esos momentos horribles que un padre teme. Mis hijos no tienen alergias, así que esta fue la primera vez “.

“No importa cuántos hijos tengas, siempre hay momentos que nos sacuden, ya que no hay forma de que podamos prepararnos. Esto fue después de que mejoró, el vómito de mi ropa se secó y mi amigo le envió una foto a Alec (que estaba trabajando) para hacerle saber que todo iba a estar bien “.

“Les estoy agradecido a ustedes, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. No mencionaré sus nombres aquí, pero ustedes sabes quiénes son y espero cuánto mi corazón esté conectado con su cuidado y amabilidad “.

Concluyó escribiendo: “Me dijeron que la rapidez en esta situación es clave … no espere a ver si mejora. Si te encuentras en esta situación, solo ve y busca ayuda, te amo, mi bebé, mamá, te ama tanto “.