Horacio Pancheri niega haberle sido infiel a Marimar Vega

El actor salió a aclarar que su relación con Marimar Vega no terminó por una tercera en discordia.

Horacio Pancheri compartió un video en el que aclara que su relación con Marimar Vega no terminó por una tercera en discordia, y deslindó a Gala Montes de haber sido el motivo de su separación.

El actor argentino dijo en el video publicado en su cuenta de Instagram: “La parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo…no voy a entrar en detalles, la relación terminó. Nada más quiero aclarar que no hay nadie enmedio, no hay una tercera persona que se metió en la relación como están inventando de Gala, ella no tuvo nada que ver así que por favor no inventen, a los medios les pido un poquito de respeto. Gracias y cuídense”.

Horacio al pie del video volvió a confirmar que ya terminó con Marimar y que Gala Montes no fue el motivo: “Re confirmo mi separación con Marimar y solo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí…dejen de inventar cosas y meter gente en medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”.

