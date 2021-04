Iggy Azalea feliz de no requerir cirugías para recuperar su cuerpo

La cantane pensaba que requiriría varias cirugías para que su cuerpo volviera a ser lo que era antes de dar a luz.

Iggy Azalea está feliz de haber recuperado su cuerpo tras su primer embarazo, pero la cantante de 30 años confiesa que pensó que necesitaría ‘muchas cirugías plásticas’ tras el nacimiento de su hijo Onyx.

En una entrevista con Lisa Vanderpump, Iggy explicó:

“Pensé que tendría que hacer muchas cirugías plásticas, pero no tuve que hacer ninguna. No tenía un estómago que tuviera que esconder, así que con Covid, pensé, ‘voy a mantener esto en secreto. No tengo que salir de casa ‘”, comentó, y agregó que comenzó a hacer ejercicio y comer sano para volver a su peso ideal durante la cuarentena.

Aunque Iggy no le dijo a ninguna de sus amigas que estaba embarazada, reveló que Onyx estaba planeado.

“Lo supe de inmediato. Era un bebé planeado. Solo me preguntaba si me gustaría tener más de un hijo, así que pensé que tal vez debería resolver esto antes de ser tan vieja como el polvo”.

Y aunque Iggy y el padre del niño, el rapero Playboi Carti, se separaron, ella elogió al ex como un buen padre para su hijo, a pesar de haber tenido algunos desacuerdos con él en el pasado.

“Es un buen padre. Me gusta por Onyx”, justificó.

Y bromeó sobre que el bebé se parecía a ella, explicando que no podía tener su nariz porque ella ‘tuvo que cambiarla’, con una rinoplastia.

“Todo el mundo me decía: ‘¡Es hermoso!’ y pensé: ‘¿De verdad lo es?’, no tiene cejas. A veces la gente dice: ‘Oh, tiene tu nariz’, y yo digo, ‘No, no la tiene. La cambié. Pero es lindo que pienses que me parezco a él”.