Imelda Tuñón: Niñera de José Julián hace escandalosas revelaciones

Raquel, quien alega haber sido niñera del hijo de Julián Figueroa, revela detalles de la relación del niño con su mamá…

Raquel, quien fuera la niñera del hijo de Julián Figueroa por algunos años, concedió una entrevista a Javier Ceriani. En la conversación, la joven hizo grandes revelaciones sobre Imelda Tuñón y su relación con su hijo.

La exniñera comentó que el niño le llamaba a ella de ‘mamá’, y que «estaba acostumbrado a que Imelda no se ocupara de él». De acuerdo con ella, José Julián ni siquiera extrañaba a su madre si no la veía en todo el día. También se reveló que en varias ocasiones fue Maribel Guardia quien atendía las necesidades del niño, como comprarle ropa, ya que Imelda no se preocuparía con eso.

Además, Raquel confirmó que la madre de Imelda era una mala influencia para ella pues, en vez de aconsejarla para bien, se iban de fiesta juntas. Reveló que incluso en una ocasión que estaban de vacaciones, Raquel estaba en el hotel cuidando a José Julián, cuando llegó Imelda con su mamá, ebrias. Acompañándolas habría un joven, quien por su vez habría pasado la noche con Imelda.

Raquel, al igual que los amigos de Julián y otras personas cercanas a la familia del cantante, piensa que Imelda fue una mala influencia para Julián. Asegura que el hijo de Maribel Guardia no era feliz en su matrimonio y que de no haber estado junto a ella, el seguiría vivo.