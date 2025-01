Imelda Tuñón responde a las acusaciones de Marco Chacón: «No me van a condicionar para ver a mi hijo»

El esposo de Maribel Guardia había revelado que le habían ofrecido ayuda a Tuñón…

El pasado 22 de enero, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, declaró que le habían ofrecido ayuda a Imelda Tuñón para superar sus «problemas» con el alcohol y las drogas.

«Se la ofrecimos [ayuda] desde hace mucho tiempo y ella lo que hizo fue negar que tuviera algún problema, estamos dispuestos a colaborar de la manera en que podamos», dijo Chacón a los medios.

La mañana del 30 de enero, Tuñón fue cuestionada sobre estas declaraciones y las interpretó como un «condicionamiento» para poder ver a su hijo José Julián.

«No son mis papás y no tienen por qué estarme condicionando a que yo haga algo para que tenga el derecho de ver a mi hijo. Me están condicionando con un ser humano, me están diciendo que si no hago lo que ellos quieren que haga no me van a dejar ver a mi hijo y eso no es justo», explicó.