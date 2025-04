Imelda Tuñón propone reacercamiento con Maribel Guardia por el día de las madres

La viuda de Julián Figueroa propuso que su hijo pueda pasar este día festivo con su abuela, a pesar de su disputa legal…

A pesar de la tensa batalla legal por la custodia de su hijo iniciada por Maribel Guardia, Imelda Tuñón ha decidido priorizar el vínculo abuela-nieto de cara al próximo Día de las Madres. La viuda de Julián Figueroa planea permitir que la actriz costarricense comparta tiempo con el pequeño, reconociendo que él es el «pedacito» que Julián le dejó a Maribel.

En declaraciones recientes, Tuñón admitió que la comunicación con Guardia ha sido escasa, centrándose estrictamente en asuntos médicos del niño. Sin embargo, expresó su intención de buscar un acercamiento en esta fecha significativa. «Yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres», comentó, enfatizando la dificultad que representa esta fecha para una madre, especialmente para Maribel tras la pérdida de su hijo.

Imelda aclaró que, aunque desea que Maribel vea a su nieto, el encuentro probablemente no ocurrirá exactamente el 10 de mayo, ya que tiene planes de viaje con su propia madre y su hijo para esa fecha. «A lo mejor no el mero Día de las Madres… pero sí que tengan un acercamiento», explicó.

Fue enfática al señalar que esta decisión no representa una reconciliación, afirmando que Maribel le «ha hecho mucho daño». No obstante, su gesto nace de la empatía maternal: «sé como es ser mamá y no me gustaría que no pueda ver a su nieto». A pesar de todo, Imelda aseguró que aún guarda respeto por Maribel debido al tiempo que convivieron como familia.