Impiden a Luisito Comunica ingresar a la Unión Europea

El youtuber Luisito Comunica no pudo viajar a Europa, debido a que su padre que lo acompañaba fue discriminado y le fue impedido el ingreso a la Unión Europea.

Luisito contó a través de sus historias de Instagram que mientras hacía una escala en el aeropuerto de Estambul, Turquía, le impidieron seguir con su viaje debido a que su padre está vacunado con el inmunizante de origen chino Sinovac.

“Mi papá tiene la vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa; no la aceptan, Sinovac. Entonces sepan que no sirve para viajar, literal nos rebotaron. Nos dijeron no pueden ir a Europa. Bueno irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Nos quedaremos en Turquía. Ése no es el problema, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac no pueden viajar”, señala el youtuber.

Luisito ante lo anterior, se quedará junto con su padre en Estambul. “Tenemos que resolver para que no nos vayan a subir las maletas y nos quedaremos yo creo que en Turquía. Sepan que si se pusieron Sinovac no pueden viajar, no sirve”, señala.