Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte

El fallecido conductor argentino estuvo casado con la conductora, de 2012 a 2015…

A un mes del fallecimiento de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro reveló en una entrevista con la revista ¡Hola! México que su expareja Ingrid Coronado lo había demandado unas semanas antes de su muerte.

Hablando de los duros momentos que vivió Del Solar a días de partir, Ferro señaló que además de la demanda de Ingrid, él también estaba lidiando con la muerte de su padre.

La actriz no dio detalles de la nueva demanda, pero compartió con la publicación que fue ella quien lo ayudó a realizar la nueva exigencia ante las autoridades, puesto que el conductor quería dejar todo en orden antes de su muerte:

“Él no tenía cabeza para nada. Aun así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socio-económico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo”, lamentó la mujer.

Anna Ferro también entregó a la publicación que la demanda de Ingrid Coronado no había razón, porque además de la pensión que le pagaba Fernando, ella también se quedaba con las rentas de dos propiedades que él ya había puesto en vida a nombre de cada uno de sus hijos por si algo le llegara a pasar y que no les faltara nada.

“Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad (…) Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado”, reveló Ferro.

Fernando del Solar falleció el 30 de junio, a causa de una neumonía. Él llevaba tiempo luchando contra