Irina Baeva y Gabriel Soto se niegan a revelar quien pagó su viaje a Nueva York

La madre de Geraldine Bazán dijo que fue soto quien le pagó todo a su novia, pero la pareja no quiso responder.

Irina Baeva y Gabriel Soto se niegan a responder a las declaraciones de la mamá de Geraldine Bazán, quien dijo que el actor pagó la estancia de su pareja en Nueva York.

La madre de Bazán dijo ante los medios, que su ex yerno había pagado el viaje, la estancia y el curso de inglés de Irina en Estados Unidos, ante esto, la pareja solo sonrió y se abstuvieron de comentar nada al respecto.

Irina dijo que ese no era tema para hablarlo públicamente, y que como haya sido, eso solo era un asunto de ellos. Gabriel no quiso responder a su ex suegra, y por el contrario agradeció a Geraldine haber cuidado de sus hijas mientras él grababa la telenovela.

Aprovechó no solo de felicitar a su ex esposa, sino a todas las mamás que han estado apoyando a sus hijos durante la pandemia, ya que han estado en casa recibiendo las clases vía internet.