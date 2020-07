Ivonne Montero ignora las críticas a su pelo cano

La actriz ha publicado imágenes donde se ven sus raíces de cabello blanco, pero dice que eso “no le preocupa”.

Ivonne Montero ignora las críticas que ha recibido a través de las redes, después de que ella ha compartido algunas imágenes en las que luce sus canas.

En los videos se ve que no ha teñido sus raíces, por lo que ya se le ven bastantes canas, las cuales no le preocupan, por el contrario, las quiso mostrar, ya que no le restan atractivo, pues sigue luciendo muy guapa.

Pero algunas personas no le hicieron buenos comentarios al respecto, y le dijeron que no se le ven bien, incluso que perdió mucha de la belleza que proyectaba hace un tiempo.

Ivonne ignoró esas críticas, y a sus 46 años ella comentó: “Las llevo desde hace dos años… y me encantan”.

La actriz también compartió una foto con su hija Antonella, de quien dijo es su mayor motivación para continuar luchando: “Es mi aliciente perfecto”, dijo de su hija de 6 años.