Jack Black quiere interpretar a un villano de DC Comics

Al roquero y actor le gustaría interpretar el papel de ‘Pingüino’, un poco al estilo de ‘Joker’ de Joaquin Phoenix.

Jack Black quiere interpretar al villano de DC Comics, el Pingüino, en una película independiente de estilo Joker.

La estrella de School of Rock aparece junto a la actriz de Guardianes de la Galaxia, Karen Gillan, en su nueva película ‘Jumanji: The Next Level’, y se le preguntó si le gustaría unirse a ella en la franquicia de Marvel durante una entrevista con GQ Middle East.

Black dijo que le encantaría trabajar con el director James Gunn y Marvel, pero su papel soñado sería el villano de Batman Penguin (Pinguino), por lo que bromeó diciendo que tendría que ser un crossover.

“Bueno, sí, James Gunn. Estoy listo para saltar al universo Marvel, amigo. Estoy pensando que quizás Pingüino. ¡Sé que es DC, pero digo que doblegamos las reglas una sola vez!”, dijo.

Sin embargo, después de que Gillan cuestionó la propuesta, admitió que podría ser una “mala idea” y sugirió que un vehículo más adecuado podría ser una película independiente como la versión oscura de Todd Phillips sobre los orígenes del némesis más famoso de Batman, Joker.

“Estaba pensando solo ‘Pingüino’. Justo como Joker. Pingüino “, agregó, una sugerencia que coincidió con la aprobación de Gillan.

Es posible que Black tenga que esperar mientras tiene la oportunidad de interpretar a Pingüino, ya que Colin Farrell asumirá el papel en la próxima película The Batman, que se estrenará en 2021.