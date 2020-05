Jake Gyllenhaal se interesa más en la vida y menos en el trabajo

El actor es menos interesado en el trabajo y más interesado en la vida personal, y agrega que espera tener hijos en el futuro.

En una entrevista con British Vogue, el actor, que ha sido parte del mundo del espectáculo desde las últimas dos décadas, compartió que ahora está listo para centrarse en su vida personal, informa etonline.com.

“Estoy interesado en mi vida, incluso más que en mi trabajo. He llegado a un punto en mi carrera en el que siento hambre de una manera diferente “, dijo Gyllenhaal, y agregó:” He visto cuánto de mi vida he descuidado como resultado de estar comprometido con ese trabajo y esa idea . “

“Ver la vida como algo que es, ya sabes, fugaz, y que el mundo es como es ahora. Me he vuelto hacia mi familia, me he vuelto hacia mis amigos y me he vuelto hacia el amor. Estoy un poco menos interesado en el trabajo, diría, y más interesado en eso”, dijo la estrella de 39 años, conocido por protagonizar películas como “Donnie Darko “,” Brokeback Mountain “,” Nightcrawler ” y “Spider-Man: lejos de casa”.

Gyllenhaal, quien ha estado relacionado sentimentalmente con la modelo francesa Jeanne Cadieu en los últimos años, compartió que “definitivamente” ve niños en su futuro.

“Si, por supuesto que lo hago. Definitivamente lo hago “, dijo, y agregó: “El acto de hacer el amor para hacer un hijo … lo real es la vida. Llegas al final del programa y de eso se trata. Niños. Niños y arte”.