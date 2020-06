Jennifer Aniston hace confesiones de sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux

La actriz ha dejado claro que aunque hay cosas que han dolido, no guarda rencores de sus fallidos matrimonios.

Jennifer Aniston aparentemente vivió con el mantra, “sin remordimientos”, después de sus divorcios de Brad Pitt y Justin Theroux.

Hace dos años, Jennifer Aniston le dijo a la revista Elle que nunca sintió un vacío después de que terminaron sus matrimonios.

“Mis matrimonios, han tenido mucho éxito, en mi opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que tomamos porque elegimos ser felices, y a veces la felicidad ya no existía dentro de ese acuerdo. Claro, hubo golpes, y no cada momento se sintió fantástico, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo”, dijo.

Aniston también dijo que no es una persona para permanecer en una relación porque teme estar sola. La estrella de Friends dijo que tener esta mentalidad en un matrimonio es una falla.

“Cuando se ha trabajado en la relación y no parece que haya una opción de que funcione, está bien. Eso no es un fracaso. Tenemos estos clichés sobre todo esto que necesitan ser reelaborados y reestructurados, ¿sabes? Porque es un pensamiento muy estrecho”, dijo Aniston.

La actriz también dijo que la idea de un final feliz es una idea muy romántica que generalmente se ve en los libros de cuentos.

La actriz de Morning Show dijo que esta idea funciona para algunas personas, y ella lo entiende. Sin embargo, el camino de todos también es diferente.

Durante la misma entrevista, Jennifer Aniston también admitió que su mentalidad y sus prioridades eran muy diferentes cuando Pitt le propuso matrimonio. En aquel entonces, las prioridades de la actriz no eran encontrar una pareja o alguien con quien establecerse.

“Estaba construyendo casas con cajas de zapatos y papel higiénico y fieltro. Siempre se trataba de encontrar un hogar que se sintiera seguro. Y estoy segura de que porque era de un hogar de padres divorciados, esa fue otra razón por la que no pensé, “Bueno, eso parece una gran institución”, dijo.

Aniston y Pitt se casaron en 2000, pero anunciaron su divorcio solo cinco años después. Aniston se casó con Justin Theroux años después, pero su relación también fue de corta duración.

Con los años, Jennifer ha desarrollado una relación amistosa con sus dos ex maridos. Pitt y Aniston se reunieron en los SAG Awards hace unos meses. Y Aniston y Theroux se reunieron cuando su perro falleció.

También hay rumores en curso que sugieren que Pitt y Jennifer Aniston podrían volver a estar juntos, pero en realidad no ha sucedido.