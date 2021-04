La actriz tenía miedo de contarle a Tom Cruise que tenía miedo a volar, pues no sabía que su personaje se subiría a un avión.

Jennifer Connelly tenía miedo de los aviones antes de filmar ‘Top Gun: Maverick’. La actriz de 50 años admitió que tenía miedo de contarle a su coprotagonista Tom Cruise sobre su miedo a volar y solo se inscribió en la película al principio porque se suponía que su personaje no tenía escenas de vuelo.

Jennifer, que interpreta a la protagonista femenina de la secuela, una madre soltera que dirige un bar local cerca de la base de la Marina, le dijo al presentador del programa de entrevistas de Graham Norton: “En realidad, tenía miedo de decirle a Tom en ese momento que recientemente me había convencido que tenía un miedo paralizante a volar. Cuando me inscribí para la película, mi personaje no debería volar.

“De repente me encontré rodando en una pista en un pequeño avión con Tom y me dijo: ‘¿Has estado en un avión como este antes? ¿Alguna vez has hecho algún vuelo acrobático antes?'”

“Comencé a ponerme muy nerviosa cuando dijo: ‘Será muy elegante’, y así fue como descubrí que estaría en el P51 con Tom piloteándolo”.

Mientras tanto, Tom, de 58 años, es famoso por hacer sus propias acrobacias cinematográficas, pero admitió que esto le ha provocado “muchos huesos rotos”.

Él dijo: “Soy un actor muy físico y me encanta hacerlo. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para entenderlo todo. ¡Me he roto muchos huesos!”

“La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también es estimulante. Me han dicho varias veces durante el rodaje de un truco, que deje de sonreír”.