Jennifer Coolidge no tiene interés en reemplazar a Kim Cattrall en ‘Sex And The City’

La actriz no tiene ningún interés en asumir el papel que Cattrall hizo famoso, y cree que nadie podría reemplazarla.

La actriz Jennifer Coolidge ha rechazado estar interesada ser el reemplazo de Kim Cattrall en el próximo reinicio de Sex And The City.

Cattrall no volverá a interpretar su papel como la publicista Samantha Jones, para el tan esperado resurgimiento del servicio de transmisión de Estados Unidos HBO Max, y algunos fanáticos han sugerido que la estrella de ‘Legalmente Rubia’ sería una candidata ideal para abordar al personaje.

Sin embargo, Coolidge no tiene ningún interés en asumir el papel que Cattrall hizo famoso.

Durante una aparición en el programa de entrevistas estadounidense Watch What Happens Live con Andy Cohen, dijo: “Yo era una gran fan de Sex and the City, y todavía lo soy. Es uno de esos programas en los que puedes ver las repeticiones y nunca cansarse de ellas.

“Pero tengo que decir que soy tan fan de Kim Cattrall, y no veo que nadie pueda reemplazarla en esa parte. Fue simplemente la representación perfecta … no creo que se pueda reemplazar”.

La serie limitada de 10 episodios reunirá a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en la pantalla mientras los espectadores se ponen al día con sus personajes 20 años después de la emisión original.

Parker, conocida por su papel protagónico como Carrie Bradshaw, explicó recientemente que Samantha Jones “no es parte de esta historia” y les dijo a los fanáticos en línea: “Tenemos algunas historias nuevas que contar. Estamos emocionados.”