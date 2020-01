Jennifer Garner: La nueva década es un “nuevo comienzo”

Jennifer Garner está utilizando el comienzo de una nueva década como un “nuevo comienzo” en la vida.

La actriz de 47 años está “esperando” los próximos 10 años de su vida, ya que el comienzo de 2020 dio la bienvenida al comienzo de una nueva década, que Jennifer ve como la oportunidad perfecta para limpiar la pizarra.

Ella dijo: “Estoy ansiosa por una década completamente nueva, se siente como un nuevo comienzo. Me encanta trabajar en ‘Yes Day’ en este momento para Netflix. Es una película que desarrollé y produje, así que no podría amarlo más. No podría amar más el proceso.”.

Pero aún más importante que su carrera es el bienestar de su familia, incluidos sus tres hijos: sus hijas Violet, de 14 años, Seraphina, de 11, y su hijo Samuel, de siete, a quienes tiene con su ex esposo Ben Affleck.

Ella agregó: “Si pudiera tener la suerte de tener otro año con tres niños sanos y mi propia casa y padres y hermanas y sobrinas y sobrinos y amigos y todos estamos pasando por lo que sea, pero todos seguimos luchando y encontrar alegría, entonces está bien. Eso es lo suficientemente bueno para mí “, explicó.