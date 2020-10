Jennifer Garner recuerda la atención negativa de los medios en su relación con Ben Affleck

La actriz recuerda como cuando se conoció su relación con el actor, cayó presa de la atención negativa de los medios.

La actriz estadounidense Jennifer Garner recordó su relación con Ben Affleck y cómo cayó presa de la atención negativa de los medios.

Durante una aparición en Tell Me More de PBS con Kelly Corrigan, Garner habló sobre su matrimonio con la estrella de Batman y cómo fue impactado negativamente por causa de los paparazzi.

“Durante 10 años, había por lo menos seis automóviles y, a menudo, 20 fuera de nuestra casa, fuera de la escuela y en el pediatra. Y les rogaba: “Por favor, apártese de la puerta del pediatra. Tengo un hijo enfermo. Por favor”, dijo Garner.

“¿A quién le importa un tonto problema de celebridades? No vale la pena ni la atención de nadie ”, continuó diciendo.

“Estaban causando accidentes automovilísticos todo el tiempo. Pasaría por una luz amarilla y habría 15 autos que pasarían por la luz roja sin escrúpulos. Dondequiera que íbamos era un circo”, agregó.

“Creo que hay algo en verse reflejados en noticias de algún tipo, y si es cierto o no. Si es cierto y estás empezando una relación seria con alguien, empiezan a decir: ‘Bueno, ¿cuándo van a comprometerse?’, Es casi como si quisieras llegar allí para poder completar eso, y tal vez la atención cesará por un segundo”, dijo Garner.

“La decisión más poderosa que tomé por mí misma fue nunca arriesgarme a ver mi propia imagen o una historia sobre mí, lo cual no es fácil. Significa que no puedo mirar nada porque CNN tiene cosas de celebridades. No puedo tener un feed de Apple News, no puedo mirar The Huffington Post … simplemente tuve que ser completamente disciplinada al respecto y lo soy ”, concluyó.