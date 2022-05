Jennifer Lopez llora en clip de su nuevo documental Halftime

La actriz y cantante confiesa una de sus mayores decepciones en Hollywood…

En el nuevo tráiler del documental “Halftime” sobre Jennifer Lopez, que se estrenará en Netflix el 14 de junio, la actriz revela que se sintió muy decepcionada y triste cuando no fue nominada al premio Oscar 2020, luego de su actuación en la película “Hustlers”. Ella realmente esperaba ser nominada a Mejor Actriz de Reparto.

En ese momento, las actrices Laura Dern, Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie fueron las grandes nominadas, y Dern ganó el Oscar por su papel en “Marriage Story”.

Frente a las cámaras en ese momento, J-Lo no le dio mucha importancia, pero estaba secretamente ‘devastada’ por el desprecio de la Academia, incluso después de impresionar a los críticos con su papel de stripper en la película, basada en la vida real.

En el clip se ve a la actriz sollozando en la cama, mirando su celular, luego de enterarse que no estaba nominada al premio.

“Fue difícil. Simplemente tenía muy baja autoestima”, se lamentó Lopez en una voz en off. “Tenía que descubrir realmente quién era y creer eso y no creer en nada más”, agregó.

En el documental J-Lo contará cómo lidió, a lo largo de su carrera, con las críticas sobre su talento:

“Todos decían: ‘Ella no puede cantar. No puede bailar. No puede actuar. Es solo una cara bonita o su trasero es grande’, o lo que sea que dijeran sobre mí. Empecé a pensar: ‘Sí, eso es verdad’, y eso realmente me dolió durante mucho tiempo… A pesar del dolor, seguí adelante. Simplemente no podía permitir que se convirtiera en quien yo era”, agregó.