Jennifer López revela que ella y Alex Rodriguez necesitaron tomar terapias

Al principio de la pandemia en 2020, tanto ella como su pareja Alex Rodríguez experimentaron una crisis de ansiedad.

Jennifer López revela en entrevista con la revista Allure, que al principio de la pandemia en 2020, tanto ella como su pareja Alex Rodríguez experimentaron una crisis de ansiedad por la que tuvieron que acudir a terapias.

“Lógicamente al principio creo que todos estábamos llenos de ansiedad, y nos encontrábamos, como todo el mundo, en un contexto de miedo y suspenso. Creo que era la primera vez que a los dos nos pasaba algo parecido y al mismo tiempo” confesó la estrella.

JLo y su novio recurrieron a profesionales para superar esta crisis: “Empezamos a hacer terapia, y pienso que nos vino muy bien para la relación. En cualquier caso, yo no me privé de nada, si un día me apetecía sentarme en el sofá a comer papas fritas para calmar los nervios lo hacía. La idea es no acostumbrarte demasiado a esas cosas”.

En cuanto al aplazamiento de su boda con el ex beisbolista, la artista comentó: “Ya la hemos aplazado dos veces, y la verdad es que ya lo teníamos todo planeado. No sé si lo podremos recrear como lo teníamos en mente. Lo cancelamos porque no sabemos realmente lo que va a pasar y no hemos vuelto a hablar del asunto. El caso es que no hay prisa, y lo haremos cuando se pueda”.