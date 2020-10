Jennifer Lopez se casó con Marc Anthony por despecho

La ruptura de su compromiso con Ben Affleck, hizo que J-Lo realmente pensara que estaban destinados a estar juntos.

El romance de Jennifer Lopez con Marc Anthony está escrito en libros de historia, sin embargo, la cantante ganadora del premio Grammy no tenía intenciones muy puras cuando aceptó casarse con el compositor.

“Ben [Affleck] y yo nos separamos en el momento en que pensé que nos comprometíamos el uno con el otro para siempre”, comenzó admitiendo López en su libro True Love.

“Fue mi primera angustia real; sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Y cuando me di cuenta de que no iba a tener la familia de cuento de hadas que quería, bueno, fue cuando realmente comencé a desmoronarme “.

En el libro, López afirma que terminó casándose con Marc en ese momento porque realmente pensó que estaban destinados a estar juntos.

Según los informes, lo conoció solo tres días después de su posible boda con Affleck y, dado que el dúo compartió una historia antes de que Affleck entrara en escena, la cantante comenzó a creer que de alguna manera estaban “destinados a ser”.

Según un extracto de su libro, se citó a la cantante escribiendo: “Pensamos que aquí era donde se suponía que todo conducía, que estábamos destinados a terminar juntos”.

“Toda la angustia y el dolor de mi reciente ruptura no pudo haber sido en vano, ¿verdad? Tal vez tuve que pasar por lo malo para poder terminar con la persona con la que debía estar todo el tiempo “.

Al final, fue esa historia la que jugó un papel importante en su reconciliación. La sensación de familiaridad fue lo que ella malinterpretó como la conexión “correcta” y, por lo tanto, decidió dar un salto.

“Y ese fue el momento en que Marc reapareció en mi vida. Marc y yo habíamos sido amigos durante varios años. Trabajamos juntos en algunas canciones y cantamos un dúo para mi primer disco, titulado No Me Ames (Don’t Love Me). Desde el principio, nunca fue un secreto que le agradaba “.

La conexión “destinada” que López cree que compartieron fue lo que la cegó a la verdad, ya que se trataba más de su inseguridad que del destino.

Lopez concluyó su artículo en su libro escribiendo: “Tomamos nuestras propias decisiones, y elegí creer que Marc y yo estábamos destinados a estar juntos, que el destino estaba interviniendo. En ese momento, necesitaba creer eso; Necesitaba creer en algo. La realidad era que no quería estar sola, así que cuando Marc estuvo allí, cuando me encontró con su gran sonrisa, su corazón en la manga y sus brazos abiertos de par en par, estaba más que feliz de dejarme caer en ellos.”