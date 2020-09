Jennifer Lopez y Alex Rodríguez venden su casa en Malibú

La propiedad, que fue renovada con la asesoría de Joanna Gaines, fue vendida en cerca de USD$7 millones.

Jennifer López y Alex Rodríguez han vendido su lujosa casa frente al mar en Malibú, California.

La pareja compró el piso de cinco habitaciones a principios de 2019 y recientemente lo puso a la venta por cerca de USD $ 7 millones, cerca de lo que las estrellas pagaron por él.

El lugar llegó a los titulares poco después de que López y su prometido se mudaran después de que se revelara que había contratado a la experta en cambio de imagen de Fixer Upper, Joanna Gaines, para renovar la residencia.

Jennifer habló previamente sobre su amor por el programa Fixer Upper de Gaines durante una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, cuando admitió que Alex había organizado una reunión virtual entre ella y Joanna como una sorpresa para el Día de San Valentín después de que compraron la casa en Malibú juntos.

“Él me dijo, ‘Quiero que tengas esta reunión con esta arquitecta para la casa’, y yo estaba como, ‘Está bien, genial’”, recordó Jennifer.

“Y abre FaceTime y es Joanna Gaines. Y yo estaba como, ‘Ah, oh, ¿estás bromeando? ¡Hola!’, Me entusiasmé totalmente y ella dijo: ‘Hola’, como si estuviera en el programa”. Y la miro y le digo: ‘Ah, me escuchaste. Te amo, ¡eres tan increíble!’ “

“Realmente me asombró. Eso para mí es más romántico… Estaba tratando de hablar con ella por teléfono. Ese fue un momento increíble para nosotros”, dijo.