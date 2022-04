Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometen y anillo vale más de US$ 5 millones

La cantante presumió su anillo de diamante verde en un video en su página oficial…

¡Ben Affleck y Jennifer Lopez están nuevamente comprometidos! La noticia la publicó la propia cantante a través de su página “On The JLo”, donde promete mantener informados y actualizados a los fans sobre todo lo relacionado con ella.

La artista publicó un video mostrando su nuevo anillo de diamantes en tonos verdes.

“Eres perfecto”, dice López en una voz en off mientras suena una canción romántica y se ve bastante emocionada con lágrimas en los ojos. Fuentes cercanas a la cantante dicen que el video es en realidad un anuncio de compromiso, según la columna Page Six del diario New York Post.

En su Instagram, la cantante hizo una invitación para que la gente fuese a la página porque quería compartir con sus fans una ’emocionante noticia’.

Y de acuerdo con la publicación el impresionante anillo que Affleck le dio a la cantante con 8,5 kilates en una piedra central de diamante verde natural.

“Si eso es realmente un diamante verde, entonces estoy atónito”, dijo el CEO de Diamond Pro, Mike Fried, a Page Six Style. “Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Ese anillo cuesta entre US$ 5 millones e incluso podría valer más de US$ 10 millones”.

Y el color verde también tiene un gran significado para J-Lo:

“Siempre digo que el color verde es mi color de la suerte… Tal vez puedas recordar cierto vestido verde. Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, señala.

En el clipe de video en donde expone la noticia, Jennifer usa una blusa verde.