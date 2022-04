Scott Disick presenta a su nueva novia, la modelo Rebecca Donaldson

El ex de Kourtney Kardashian no quiso presentarse en el evento de Hulu solito…

Scott Disick hizo su debut en la alfombra roja con la modelo Rebecca Donaldson en el estreno de ‘The Kardashians’, el nuevo reality show de las Kardashian-Jenner en la plataforma Hulu.

Scott y la joven de 27 años empezaron a salir hace poco, pero están siempre juntos.

Disick era un habitual del programa de larga duración de la familia ‘Keeping Up with the Kardashians’ desde que se emitió por primera vez en 2007.

Aunque aseguran que las cosas todavía no están serias entre él y Rebecca, una fuente señaló que el padre de los hijos de Kourtney Kardashian no quería llegar solo al evento.