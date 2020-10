Jessica Alba toma un desesperado descanso lejos de su familia

La actriz y empresaria dice que se está “volviendo loca” tras atender todas las necesidades de sus hijos y marido en la pandemia.

Jessica Alba se está regalando una semana de vacaciones con una amiga después de confesar que ha “tenido suficiente” de atender todas las necesidades de su familia mientras estaban en cuarentena por el Covid-19.

La estrella de los Cuatro Fantásticos ha necesitado desesperadamente una escapada sin niños, porque sus tres hijos la están volviendo loca con sus constantes peticiones, y su esposo, Cash Warren, también la ha estado poniendo un poco nerviosa.

“Charla real: les dije a todos en la familia que necesitaba un descanso de ellos”, reveló Alba en el programa estadounidense The Drew Barrymore Show, mientras hablaba de cómo ha estado lidiando con estar encerrada en casa, tratando de hacer malabares con sus responsabilidades personales y profesionales.

“Kelly (Sawyer, amiga cercana) y yo nos vamos a ir por una semana, y no sé realmente en qué nos estamos metiendo, solo sé que ya no puedo estar con mi familia, porque literalmente , ya he tenido suficiente! “

Alba revela que sus hijas Honor, de 12 años, y Haven, de nueve, siempre requieren su ayuda o consejo, en lugar de acudir ocasionalmente a su padre, quien se retira a su cueva de hombres siempre que ella necesita un descanso para calmarse.

“Cada vez que preguntan, ‘Mamá, ¿puedo descargar esta aplicación? Mamá, ¿puedo usar Facetime? Mamá, tengo hambre “y” ¿Está bien este atuendo? ¿Puedes ayudarme? “, Les digo,” ¡Estoy en una llamada de Zoom! “¡No me hables! ¡Habla con tu papá! “

“Y luego empiezo a regañar …, y yo soy esa persona, y ellos dicen, ‘¡Mamá, tu tono! ¡Eres tan mala! ‘Y Cash me dijo:’ ¡Supongo que voy a volver a mi habitación de hombres! ‘Yo le dije:’ ¿Qué más hay de nuevo? ¡Simplemente desapareciendo para que yo me ocupe de todo!”

“¡Así que sí, ha sido divertido! ¡Muy divertido! ” añadió sarcásticamente.

Además de sus dos hijas, Alba, que dirige la marca de artículos para el hogar y para bebés The Honest Company, también es madre de Hayes, un hijo de dos años.