John Legend reconoce que debe su carrera a Kanye West

A pesar de que ya no tiene una amistad cercana con Kanye West, John Legend declaró que está en deuda con el cantante. Legend lanzó su álbum debut, «Get Lifted», en el sello GOOD Music de Kanye en 2004, por lo que asegura que siempre apreciará lo que la estrella del rap ha hecho por él.

«No puedo imaginar mi carrera sin la influencia de Kanye. Me dio una plataforma debido a su éxito como artista y productor. No sé si esto hubiera sucedido sin que nos conociéramos y nos ayudáramos mutuamente. Yo Le estoy eternamente agradecido”, reflexionó John en una nueva entrevista con el diario The Sun.

John y Kanye se han peleado en los últimos años por cuestiones de política, y él le dijo a la publicación que si bien quiere seguir siendo amigo de Ye, admite que su relación aún está en crisis.

Le dijo a The Sun: «No estábamos de acuerdo en algunas cosas, pero nunca pensé que era una razón por la que ya no fuesemos amigos. Lo que molestó a Kanye fue que no lo apoyé para postularse para presidente. Todavía no lo ha superado», justifica.