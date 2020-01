John Travolta es fuerte candidato para una tercera nominación al Oscar

El actor está siendo señalado por su papel en “The Fanatic”, donde interpreta a un fan acosador con problemas mentales.

El dos veces nominado al Oscar, John Travolta, está siendo calificado como un fuerte candidato para una tercera nominación en los Premios de la Academia este año por su papel en la película, “The Fanatic”.

Travolta interpreta a Moose, un fanático obsesionado de una superestrella de acción (interpretada por Devon Sawa) en la película de Fred Durst. El protagonista lucha contra las enfermedades mentales.

Aunque ha recibido críticas muy favorables por su actuación en la película, Travolta dice que no necesariamente se toma muy en serio todos los elogios.

En una entrevista a awardsdaily.com, dijo: “Trato de ser más pragmático al respecto, y lo que quiero decir con eso es que todos tienen una opinión sobre algo y tienen derecho a esa opinión, pero a veces las opiniones son valiosas para tí, y son las que puedes usar para reenviar a tu propia agenda. Entonces, por ejemplo, si a un puñado de críticos importantes les gusta tu trabajo, entonces lo usas para reenviar tu propio mensaje. Y si no lo hacen, dependerá de si les gusta tu opinión o no “.

Agregó: “Hace años, la crítica del New York Times Janet Maslin, me enseñó una lección. Ella dijo: “Espero que nunca te afecten demasiado nuestras opiniones, porque eso es todo lo que son, John”. Tenía 23 años cuando ella dijo esto. Ella me dijo que tomara opiniones como un grano de sal si no estaba de acuerdo y usara las que estén de acuerdo con lo mejor de sus necesidades o deseos”.