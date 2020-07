Johnny Depp admite que le dio un porro a su hija cuando tenía 13 años

El actor le ofreció el cigarrillo de hierba a su hija, la modelo ahora de 21 años Lily-Rose Depp.

Johnny Depp admitió que le ofreció un cigarrillo de marihuana a su hija Lily-Rose Depp, cuando esta solo tenía 13 años, esto en medio del mediático juicio que entabló el actor contra la editora del diario británico The Sun.

Durante todo este tiempo de acusaciones y declaraciones polémicas, el tabloide The Sun publicó que Depp confesó haberle dado un cigarrillo de marihuana de buena calidad a su hija Lily Rose cuando esta tenía apenas 13 años, actualmente la joven tiene 21.

El actor explicó cómo sucedió: “Le dije: ‘mira cariño, si estás en una fiesta y alguien te da un porro, tómalo y dáselo a otra persona. Por favor, no experimentes nunca con drogas con personas que no conoces. No quiero que tu primera experiencia con sustancias sea con personas desconocidas, que no sepas qué es lo que te están dando, no debes de confiar”.

Depp asegura que se comportó como un ‘padre muy responsable’, y que solo velaba por la seguridad de su hija, a quien recomendó que si algún día tenía la intención de consumir algo se lo hiciera saber y él la orientaría en esa primera experiencia.