Johnny Depp ganó su juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard

Heard obtuvo una victoria menor en su contrademanda contra Depp y el jurado le otorgó $ 2 millones por daños punitivos…

El jurado llegó a un veredicto unánime el miércoles 1 de junio del 2022 después de una deliberación de tres días en la que debatieron si la actriz de “Aquaman” Amber Heard difamó a Johnny Depp en su artículo de opinión de 2018 para The Washington Post en el que se refirió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico.

Depp recibió US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos, según ha declarado la página Page Six.

Mientras tanto, Heard obtuvo una victoria menor en su contrademanda contra Depp y el jurado le otorgó $ 2 millones por daños punitivos.

La actriz de 36 años estuvo presente en la sala del tribunal para la audiencia del veredicto, mientras que Depp, de 58 años, escuchó desde el Reino Unido debido a “compromisos previos”, según sus representantes.