Johnny Depp vendió todas sus obras de arte

Johnny Depp nunca ocultó que además de la actuación, dos de sus grandes pasiones son la música y el arte. El actor ya ha mostrado en varias ocasiones imágenes suyas pintando sus cuadros en el estudio que tiene en su casa. Y ahora no solo ha exhibido estas artes, sino que las ha vendido con la ayuda de la galería británica “Castle Fine Art”.

Depp logró vender todas sus obras expuestas y se embolsó más de US$ 3,5 millones en su primera exposición, con 780 piezas, vendidas entre US$ 4,700 y US$ 17,850.

A través de sus redes sociales, la estrella de “Piratas del Caribe” promocionó sus litografías de edición limitada, llamadas “Amigos y Héroes”.

Las litografías más icónicas se inspiraron en las cuatro personas que, según Depp, lo inspiran: Al Pacino, Bob Dylan, Keith Richards y Elizabeth Taylor.

“Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre las personas que más me importan, como mi familia, amigos y personas que admiro”, explicó sobre sus pinturas.

Con el dinero recaudado Depp hará una donación.