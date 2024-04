Jorge Salinas habla sobre su pérdida de peso

Ante tantas especulaciones, el actor opina sobre que le pasó…

Jorge Salinas decidió acabar con los rumores y especulaciones sobre su drástica pérdida de peso.

El actor había sido blanco de muchos comentarios acerca de su aspecto físico, ya que en poco tiempo se le vio muy desmejorado.

Algunos expresaban que sería por una cuestión estética, pero otros más opinaban que Jorge tal vez estuviese padeciendo de alguna enfermedad.

Salinas declaró al programa ‘Hoy’: “Sí, estaba muy flaco, como 8 kilos abajo, se me pasó la mano, y es que cuando de enrolas en una dieta te sigues”, con esto aclarando que no es ningún problema de salud.

Jorge Salinas, sin embargo, aceptó que su vida ha estado más de alguna vez en riesgo: “Sí he vivido temas de mucho cuidado para mí, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios todavía no me ha llamado es porque quiere que siga aquí”.