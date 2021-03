José Alberto ‘El Güero’ Castro quisiera ver a Angélica Rivera en una de sus producciones

El productor dice que su ex se ve “guapísima”, y que le gustaría verla en uno de sus proyectos con el personaje adecuado.

José Alberto ‘El Güero’ Castro dijo ver guapísima a su ex Angélica Rivera, y respondió si le gustaría que ella participara en alguno de sus proyectos de trabajo.

Un grupo de reporteros abordaron al productor, quien respondió si trabajaría con Angélica: “Si tuviera en mis manos un personaje o historia adecuada para ella, no dudaría en invitarla. Sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento y espero que pronto regrese. No tiene que ser conmigo y creo que pronto tendrá ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso”.

El Güero Castro dijo que físicamente Angélica se ve muy guapa, y reiteró que su relación con ella es excelente: “Nos llevamos muy bien, la comunicación que tengo con ella es con base en la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une. La veo espectacular, muy bien, la veo guapísima y me da mucho gusto”.