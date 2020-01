José Manuel Figueroa sufre aparatosa caída de un caballo en pleno show

El cantante sufrió una caída tras perder el equilibrio mientras montaba su caballo en un concierto.

El cantante José Manuel Figueroa, sufrió una caída tras perder el equilibrio mientras montaba su caballo en un concierto que ofreció en Texcaltitlán, Estado de México.

Al parecer el caballo que montaba José Manuel se asustó al encender un fuego pirotécnico que estaba instalado junto al ruedo, y su montura de reventó.

El propio hijo de Joan Sebastian relató lo sucedido a través de las redes sociales:

“No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, accidente en Texcaltitlán, Estado de México, 1 de enero… Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelvo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes … Te amo Gardel, gracias por cuidarme”.