José Ron explica porqué se internó de emergencia en el hospital

El actor tenía una cita para contestar preguntas en vivo, pero se fue al hospital tras sentir un fuerte dolor abdominal.

José Ron reveló que sufrió de intensos dolores, por lo que decidió acudir de emergencia al hospital, afortunadamente informó que se encuentra bien.

El actor tenía una cita para contestar preguntas en vivo a través de la aplicación de Tik Tok, pero no pudo estar porque acudió al hospital, él mismo relató lo sucedido: “Me empecé a sentir mal y no lo pensé dos veces y me fui para allá (al hospital)” dijo José, pues creyó que tal vez se tratara de una apendicitis, pues el dolor abdominal era bastante intenso. “Afortunadamente estoy bien, me dieron medicamento y me hicieron muchos estudios”, aseguró el protagonista de ‘Rubí’.

La novia de José Ron Jessica Díaz, fue quien estuvo contestando en vivo preguntas en Tik Tok, tomando el lugar del galán quien tiene 400 mil seguidores en esta red social.