José Ron se somete a tratamiento estético con su “propia sangre”

El actor utiliza esa técnica para dar a la piel de su rostro lozanía y eliminar arrugas e imperfecciones.

José Ron compartió con sus seguidores el tratamiento estético al que se sometió, en el que se utiliza su propia sangre para dar a la piel de su rostro lozanía y eliminar arrugas e imperfecciones.

El actor reveló el secreto por el que a sus 39 años, su rostro luce muy juvenil y en su cuenta de Instagram compartió un video en el que le están realizando el procedimiento Nanopor, conocido como facial vampiro, por utilizar el plasma de la propia sangre del paciente, que es infiltrado en la piel del rostro.

En el video se ve cuando a Ron le están inyectando el plasma, y se le ve la piel muy roja. El actor comentó: “Así quedé después de este tratamiento, no duele. Esto que ven rojo en mi cara es parte de mi sangre, que se pone junto con células madre, y bueno, no se siente nada, te ponen un gel que contiene anestesia y por eso no te duele”.

Otras figuras de la televisión que han recurrido a este tratamiento son Galilea Montijo, Anahí, y Michelle Renaud, quien dijo que no quedó satisfecha con este procedimiento estético, ya que no vio ningún resultado visible en su rostro.