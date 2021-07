Josh Peck opina sobre la sentencia ‘molesta y desafortunada’ de Drake Bell

El actor se ha sincerado sobre su sentimiento sobre la condena reciente a su coprotagonista de Drake & Josh.

Josh Peck se ha sincerado sobre su coprotagonista Drake & Josh, Drake Bell, que se declaró culpable de poner en peligro a una menor.

Hablando con Variety en la premier de la serie Turner & Hooch de Disney +, el actor de 34 años dijo que era “una situación inquietante y desafortunada” ver a Drake en esa situación.

“Es perturbador y es una situación desafortunada”, dijo Josh. “Es decepcionante”.

A principios de esta semana, Drake fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario por mensajes de texto sexuales con una menor.

People informó que la ex estrella de Nickelodeon, quien se declaró culpable de poner en peligro a un menor, también tiene prohibido hacer contacto con la víctima de 19 años, quien calificó al actor como “el epítome del mal” en medio de su audiencia de sentencia.

“Estaba calculando. Se aprovechó de mí y abusó sexualmente de mí. Es un monstruo y un peligro para los niños ”, dijo durante la audiencia que se llevó a cabo a través de Zoom.

“Jared Drake Bell es un pedófilo y ese es su legado”, agregó.

La estrella de Drake & Josh se disculpó durante la sentencia y dijo: “Acepto esta condena porque mi conducta fue incorrecta. Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio. Y nuevamente, solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones “.